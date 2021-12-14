وزير الإسكان يصدر 19 قرارا إداريا لإزالة التعديات بالساحل الشمالي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 19 قرارًا إداريًا جديدًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة ببعض قطع الأراضي الكائنة قبلي وبحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة

وأشار بيان أصدرته وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرى التأكيد على أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

أنواع التعديات التي صدرت بشأنها قرارات إزالة

تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمثلت في إقامة مبانٍ «أرضي + أول» وأرضي فقط، ومحال وأسوار وأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي الكائنة قبلي وبحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، ومخالفة بناء بإحدى القرى السياحية، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.