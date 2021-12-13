وزير الإسكان يعرض على نظيره العماني التجربة العمرانية فى عهد السيسي

استقبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء بالترحيب بالوفد العمانى، حيث عبر عن سعادته بتواجدهم في مقر وزارة الإسكان، مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بسلطنة عمان.

الجزار: الرئيس تبنى مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي

وأكد وزير الإسكان، أن النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، ما كان لها أن تتحقق، لولا توافر الإرادة السياسية، وتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، والذي تم تحقيق جزء كبير منه بما يتخطى المدد الزمنية المحددة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، عدداً من الفيديوهات التي تشرح حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه فى أزمنة قياسية بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، والتى بدأ تنفيذها منذ أعوام قليلة، وأصبحت الآن مدنا رائدة تضم مختلف أنواع الإسكان، والمشروعات الخدمية، كما ستظل هذه المدن شاهدة على الجهود الجبارة التي تبذلها مختلف جهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالدولة المصرية، ووضعها في المكانة اللائقة بها بين الأمم.

كما تناول الوزير بالشرح، جهود الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، وتوفير وحدات سكنية عصرية، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، من أجل تسكين أهالينا قاطني تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والقضاء على تلك الظاهرة التي أرقت الدولة المصرية لعقود خلت، وكذا تم استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني، فى وضع المخططات لتنفيذ النهضة العمرانية.

مصر بلد الحضارة القديمة والحديثة

من جانبه عبر الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عن سعادته بتواجده على أرض مصر العزيزة بلد الحضارة القديمة والحديثة، وحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، والمحتوى المتميز الذي قدمته لنا الوزارة الموقرة وهيئاتها، والذي اختصر مشهدا واسعا وقصة طموحة نحو تنمية عمرانية قائمة على الاستدامة والابتكار، ممتدة من تاريخ مصر العريق ونحو مستقبل طموح، مبديا إعجابه بجودة التخطيط والبناء، وسرعة الإنجاز، ومهارة التنفيذ، وكذا تطلعه لتعزيز التعاون مع الأشقاء في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني في المستقبل بما يحقق المزيد من التقدم والرخاء.

سفير سلطنة عمان بالقاهرة: مصر عمود الخيمة العربية

وأضاف وزير إسكان سلطنة عمان: «لمسنا تناميا كبيرا في التنمية العمرانية لما هو قائم ويتم تنفيذه حالياً، مدعوماً بإرادة قيادية ومجتمعية لوضع الخطط محل تنفيذ على أرض الواقع، والتي بدورها سخرت كل الطاقات والحلول المبتكرة لتوفير الموارد اللازمة، وبسرعة تنفيذ نابعة من تلك الإرادة لتحقيق الإنجاز دون إغفال الجودة والإتقان، كما أن تعدد أنواع وأحجام المشروعات في مواقع مختلفة بربوع مصر الشقيقة، وأبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعتبر أيقونة في التخطيط العمراني المتناسق والتعاون والتكاملية الواضحة بين مختلف المؤسسات الحكومية الخدمية، والقطاع الخاص، والمطورين العقاريين، والتي نتج عنها سرعة وجودة الإنجاز، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة في ذات المجال من التطوير العقاري والتي أوضحت حجم المشروعات الكبيرة التي تقوم بتنفيذها مصر في الوقت الحالي، والرؤى الطموحة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.

وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية، أن مصر هي عمود الخيمة العربية، مبديا إعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، ورغبته فى نقل تلك الخبرات لسلطنة عمان.