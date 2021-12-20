«الأهلى الكويتي ومصرف أبوظبى الإسلامي» الأعلى سعرا في بيع الدولار

سجّل الجنيه المصرى استقرارًا سعريًا أمام الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين 20 ديسمبر، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك وشركات الصرافة، بيعا وشراءًا، وقال متعاملون بسوق الصرف إنّ استقرار الدولار ينعكس إيجابيا على الأسواق ويؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق المحلية.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر

وسجّل الدولار أعلى سعر له عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنكيّ «الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي»، كما استقر سعر الدولار في 3 بنوك عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الأهلي المتحد.

فيما سجّلت العملة الخضراء 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنوك «كريدي أجريكول، وعودة والمشرق، وأبو ظبي التجاري والتنمية الصناعية، ، وHSBC، وبلوم وقطر الوطني والبركة وأبو ظبي الأول، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والكويت الوطني وفيصل الإسلامي».

أدنى سعر لصرف الدولار

كما سجّل الدولار أدنى سعر صرف أمام الجنيه في مصر عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري.

أعلى سعر لشراء اليورو

وسجّل اليورو أعلى سعر للشراء في مصر عند 17.67 جنيه في بداية التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة، في بنك الكويت الوطني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الإستراليني

وسجّل الجنيه الإستراليني، اليوم الإثنين 20 ديسمبر، أعلى سعر للشراء في بنكي «مصرف أبوظبى والكويت الوطني»، ليسجل 20.74 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

بينما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 3 بنوك اليوم وهي «مصر - الأهلي المصري - الأهلي المتحد»، وذلك عند 4.18 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

وسجّل الدرهم الإماراتي أعلى سعر للشراء عند 4.26 جنيه في بنوك «مصر، كريدي أجريكول، بلوم، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، hsbc»