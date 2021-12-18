سعر الدولار اليوم السبت.. وشعبة الصرافة: متوفر لتلبية احتياجات السوق

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، استقرارًا سعريًا اليوم السبت 18 ديسمبر في كافة البنوك وشركات الصرافة وفق آخر التعاملات الرسمية، وكانت العملة الخضراء قد شهدت استقرارا تجاوز أسبوعين، وسجل الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر

سجل الدولار أعلى سعر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

كما سجل الدولار في 3 بنوك عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الأهلي المتحد.

فيما سجّلت العملة الخضراء سعر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنوك «كريدي أجريكول، وبنك عودة وبنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك HSBC، وبنك قطر الوطني، وبنك بلوم، وبنك البركة، وبنك أبو ظبي الأول، والبنك العربي الأفريقي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الكويت الوطني وبنك فيصل الإسلامي».

أدنى سعر لصرف الدولار

وسجل الدولار أدنى سعر صرف دولار أمام الجنيه في مصر عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنك مصر والبنك الأهلي.

شبعة الصرافة: استقرار سعر الدولار لآخر العام

وقال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن السوق شهد تراجع كبير في الطلب على الدولار من المستوردين بالرغم من توافر الدولار لتلبية احتياجات المستوردين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحريري، أن هناك توقعات باستقرار الدولار حتى نهاية العام الجاري، إذ لم يحدث أي قفزات في أسعار الدولار منذ أكثر من أسبوعين، وكذلك العملات العربية من ريال سعودي ودرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وأوضح سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، أنه لا توجد شكاوى من جانب المستوردين بسبب عدم توافر الدولار في شركات الصرافة، مؤكدًا توافره في الصرافة والبنوك.