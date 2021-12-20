إزالة لافتة «غرامية» من كورنيش بني سويف.. ومواطنون: «سيبوها شوية»

لافتة وُضعت داخل ميدان التأمين الصحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، بشكل مفاجئ، تضمنت رسالة تهنئة غرامية بعيد ميلاد شخص، وتداولها المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، لكن سرعان ما أزالتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لعدم حصولها على التصريح اللازم، ما أثار سخرية رواد هذه المواقع لسرعة إزالتها، وسط مطالبات البعض «كنتم سبتوها شوية».

لافتة تثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي

وتضمنت الرسالة، التي اعتبرها البعض رسالة تهنئة غرامية، خاصة أنها كُتبت على لافتة ووُضعت على كورنيش النيل «كل سنة وانت طيب يا أحلى وأجمل حاجة حصلت في حياتي، يا رب العمر كله في سعادة وسرور وراحة بال.. عيد ميلاد قلبي حسام».

سخرية كوميدية من سرعة إزالة اللافتة

وأثارت الرسالة سخرية عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فعلق متابع بالقول «كان لازم حسام يجيب تصريح تعبير عن الحب من الوحدة المحلية قبل ما يعلق البانر»، وقال ثان «يا حسام ولا يهمك، حبك مستمر رغم أنف الوحدات المحلية والصحية»، فيما ذكر ثالث «خلاص حليتوا مشاكل بني سويف كلها ومبقاش غير بنر التهنئة بتاع حسام عشان تشيلوه، أحدهم لن ينام الليلة بسبب فعل الوحدة المحلية بالبنر».

الوحدة المحلية لبني سويف تزيل لافتة غرامية

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف عددا من الإشغالات واللافتات من شوارع المدينة، خاصة من منطقة التأمين الصحي بكورنيش النيل، بينها لافتة تهنئة عيد الميلاد الغرامية، وذلك لعدم الحصول على التصريح اللازم من إدارة الإعلانات بالوحدة، بالإضافة إلى مخالفتين قواعد الإعلان.