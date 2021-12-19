المشروعات تحول «أم دومة» إلى أول قرية نموذجية بسوهاج.. ورصف طرق ومجمعات خدمية للأهالي بـ«بني سويف».. وتنفيذ 7 نقاط إسعاف وتجديد 8 بـ«الأقصر»

تستعد محافظة سوهاج، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإعلان «أم دومة» بمركز طما كأول قرية نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف «حياة كريمة». وقال المحافظ اللواء طارق الفقى، فى بيان اليوم، إن ملامح مشروعات «حياة كريمة» ظهرت بوضوح فى قرية «أم دومة»، لتصبح أول قرية نموذجية، بعد أن تم الانتهاء من معظم المشروعات وشارفت باقى المشروعات الخدمية والتنموية بالقرية على الانتهاء.

وأشار «الفقى» إلى أن «أم دومة» شهدت مشروعات توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات، وإنشاء مجمع خدمات المواطنين «تحيا مصر»، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس بالقرية، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وإنشاء وحدة طب أسرة متطورة، وذلك لتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، وكذا إنشاء نقطة إسعاف، ووحدة مطافئ، ومركز تنمية الأسرة، فضلاً عن تبطين عدد من الترع، وتطوير مكتب البريد، وإنشاء لوحة توزيع كهرباء، وإنشاء وحدة صحية جديدة وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل.

طلاء واجهات المنازل وتجميل أسطح المدارس والمصالح الحكومية

وأشار المحافظ إلى البدء فى رصف الطرق الداخلية بالقرية، وطلاء واجهات المنازل، وتنسيق المواقع العامة للمشروعات، وتجميل أسطح المدارس والمصالح الحكومية، لتصبح القرية بالفعل أول قرية نموذجية، وصورة واقعية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف.

وكشفت «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل، «فيس بوك»، عن نسب تنفيذ المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذ الأعمال بها خلال الفترة الحالية، بين تطوير أو مشروعات جديدة داخل محافظة الأقصر، على مستوى كل من نقاط الإسعاف ومراكز الشباب.

وأوضحت المبادرة أنه يجرى خلال الفترة الحالية تنفيذ 7 نقاط إسعاف جديدة داخل مركزى إسنا وأرمنت، إضافة إلى تطوير 8 نقاط إسعاف موجودة، بنسب تنفيذ وصلت إلى 20%، ومن أبرز نقاط الإسعاف، «القرايا، والرزيقات، وأرمنت الحيط، والعضايمة، والمحاميد بحرى، والرياينة».

وأشارت المبادرة الرئاسية إلى أنه بالنسبة لمراكز الشباب داخل مركزَى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، نسب التنفيذ فيها تقترب من 50% وذلك فيما يتعلق بالإنشاءات الجديدة وعددها 8 مراكز شباب، بالإضافة إلى تطوير 29 مركز شباب بنسبة تنفيذ تصل إلى 35%

«جبر»: سيتم إنشاء وحدة صحية بقرية «الزاوية» وإنشاء مجمعات خدمية

وفى محافظة بنى سويف، قال محمد جبر، المنسق العام لـ«حياة كريمة» بالمحافظة، إن المبادرة انطلقت بداية من 2021 بمركزَى ناصر وببا، وسيتم تطوير 66 قرية، و218 تابعاً، وتنفيذ 616 مشروعاً بتكلفة تقديرية حوالى 12 مليار جنيه.

وأضاف «جبر»، عبر صفحة «حياة كريمة»، أنه بمجرد الانتهاء من تطوير البنية التحتية الخاصة بالمحافظة، من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والاتصالات، سيتم تنفيذ خطة متكاملة لتمهيد ورصف الطرق بجميع القرى والعزب، لافتاً إلى أن الخطة الصحية متكاملة وموضوعة فى الوحدات الموجودة كرفع كفاءة، أما بالنسبة للقرى التى لا توجد فيها وحدات صحية فسيتم إنشاء وحدات جديدة بها، لافتاً إلى أن المقترح سيتم تنفيذه بمجرد الانتهاء من عمل الجسات والتصميمات.

وأوضح المنسق العام لـ«حياة كريمة» بالمحافظة أنه بالنسبة لقرية الزاوية، فقد تم عمل مذكرة لمديرية الصحة، وتم رفعها لوزارة الصحة وفى انتظار الموافقة، وبمجرد وصولها سيتم البدء فى إنشاء الوحدة الصحية، متابعاً: «تم إعداد شيت متكامل بكل البيوت القديمة لمركزَى ناصر وببا لكل مستحقى سكن كريم، وتم إرساله إلى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، وبمجرد وصول الموافقة سيتم عمل التأهيل لبيوتهم»، مؤكداً أنه سيتم توصيل جميع المرافق لكامل الكتلة السكنية فى نطاق الوحدة المحلية وكل القرى والعزب، كما أنه سيتم إنشاء مجمعات خدمية لتقديم خدمات كمكاتب البريد والتموين والتليفونات الأرضية.

نسب تنفيذ مراكز