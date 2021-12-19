إخماد حريقين في بني سويف.. أحدهما بجوار شريط السكة الحديد

سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء الأحد، على حريقين أحدهما في منزل بقرية «الزرابي» التابعة للوحدة المحلية لقرية «تزمنت الشرقية» بمركز بني سويف، والآخر في هيش وغاب مجاور لشريط السكة الحديد بمدينة بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق بمنزل بقرية الزرابي ببني سويف

في الحريق الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية «الزرابي» التابعة الوحدة المحلية لقرية «تزمنت الشرقية» بمركز بني سويف، وعلى الفور، انتقلت سيارات إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، وتبين أن الحريق شب بمنزل «عيد . م. خ» دون سبب معلوم ودون وقوع خسائر في الأرواح.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

إخماد حريق بهيش وغاب مجاور لشريط السكة الحديد ببني سويف

وفي سياق آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف على حريق شب في الغابات والمخلفات على جانبي ترعة الإبراهيمية الموازية لشريط السكة الحديد أمام مزلقان ميدان المديرية، وهرعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع تصاعد الأدخنة، وجرى إخماد الحريق قبل امتدادها إلى عربات السكة الحديد وإلى المخزن المخصص للقطارات.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بتصاعد الأدخنة على جانبي ترعة الإبراهيمية الموازية لشريط السكة الحديد، وتبين وجود مخلفات وحشائش على جانبي ترعة الإبراهيمية تتصاعد منها الأدخنة الكثيفة، وتم استخدام معدات الحماية المدنية للسيطرة على الأدخنة المتصاعدة وجار تحديد أسباب الحريق.