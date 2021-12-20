كيف تعتني بنفسك في المنزل حال إصابتك بـ«أوميكرون»؟.. طبيب يوضح

بعد انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون» في 90 دولة بحسب منظمة الصحة العالمية، عادت العديد من دول العالم إلى فرض الإغلاق مع تشديد الإجراءات الوقاية خوفًا من تفشي المتحور، والذي يتمتع بقدرة كبيرة على الانتشار والتي فاقت معدلات انتشار باقي متحورات كورونا بـ 70 مرة، حسب دراسة أجراها علماء في هونج كونج.

وفي حالة الإصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»، كيف يمكن أن تعتني بنفسك في المنزل؟، ويجيب عن السؤال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

تمنع الزيارات لمدة شهر كامل

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه في حالة الإصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» أو أي متحور آخر من متحورات فيروس كورونا، لابد من البقاء في المنزل قدر المستطاع في غرفة واحدة جيدة التهوية ويفضل أن تكون مزودة بحمام وفي حالة عدم وجود حمام، يراعى التطهير أولاً بأول.

وأضاف «بدران»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب منع الزيارات لمدة شهر كامل، مع الالتزام بالعلاج الموصوف من الطبيب المعالج وعدم تناول أدوية تقليدًا لآخرين أو امتثالًا لوصفات الإنترنت.

قياس درجة الحرارة والنبض وضغط الدم والأكسيجين يوميًا

وتابع «بدران»، أنه لابد من قياس درجة الحرارة والنبض وضغط الدم والأكسيجين يوميًا، ولكن مع تقليل عدد مقدمي الرعاية إلى الحد الأدنى، ويفضل شخص واحد شاب سليم صحيًا تجنبًا لانتشار الفيروس بين باقي أفراد الأسرة.

وأوضح، أنه يجب على المريض والأشخاص الذين يعتنون بهم ارتداء ماسك طبي وقفازات عندما يكونون في نفس الغرفة، ويتم التخلص منها بطرق صحية سليمة.

التعرض لأشعة الشمس نصف ساعة يومياً

وأكد على التغذية المناسبة المتوازنة في الكم والنوع والتي تحتوي على جميع العناصر الغذائية للمريض، كما أنه من الضروري تطهير الأسطح كافة بمحلول الكلور المخفف 10%.

وشدد «بدران»، على الامتناع عن التدخين تماماً بكل صورة، بالإضافة إلى الحرص على التعرض لأشعة الشمس نصف ساعة يوميًا قبل الظهر أو بعد العصر، بجانب النوم المبكر وتجنب السهر لأنه يؤثر على الجهاز المناعي.