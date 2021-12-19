طبيب بـ«بريطانيا»: تحليل PCR قادر على اكتشاف المتحور الجديد

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن حصول المواطنين على جرعتين فقط من لقاح فيروس كورونا ليست كافية لمقاومة متحور أوميكرون، لافتا إلى أن تحليل الـ PCR قادر على اكتشاف المتحور الجديد والذي به اختلاف في نوعه حول العالم.

سليمان: بريطانيا تقوم حاليا بإعطاء جرعات تعزيزية لأكبر عدد ممكن من المواطنين

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن بريطانيا تقوم حاليا بإعطاء جرعات تعزيزية لأكبر عدد ممكن من المواطنين بنسبة وصلت لـ 40% من تعداد المواطنين.

سليمان: حال فرض إغلاق كامل ببريطانيا فإنه سيكون لفترة قصيرة لا تزيد عن أسبوعين

وأوضح أن قرارات الإغلاق التي قد تتخذها عددا من الدول قد تكون فعالة ولكن لفترات قصيرة، وتؤثر على الكثير من القطاعات، وحتى الآن لا يوجد إغلاق كامل، ولكن هو مجرد إغلاق ضمني، «في حال فرض إغلاق كامل ببريطانيا فإنه سيكون لفترة قصيرة لا تزيد عن أسبوعين، وذلك للسيطرة على المتحور، والقلق الأكبر من المتحور الجديد سيكون تأثيره أكبر على غير المطعمين باللقاح».

وأكد أن أعداد مصابي فيروس كورونا بالمتحور الجديد في بريطانيا أخذ في الزيادة، حيث أنه بالأمس فقط تم الإعلان عن 10 آلاف حالة مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، «أعداد الحالات الحرجة والوفيات مازالت قليلة بفضل التطعيمات، وقرارات الإغلاق بتكون فعالة ولكن لفترة قصيرة جدا، وده بيؤثر على الكثير من القطاعات».