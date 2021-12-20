«العليا للفيروسات» تكشف موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا: تحميك من الفيروس

طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بالحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا لمواجهة المتحورات الجديدة للفيروس، موضحاً أن موعد الجرعة التعزيزية الثالثة هو مرور 6 أشهر منذ تلقى اللقاح لأول مرة.

ونفى الدكتور أشرف حاتم فى تصريحات لـ«الوطن» مايثار من عدم فاعلية اللقاحات المعترف بها من منظمة الصحة العالمية فى مواجهة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، قائلا: «لم يثبت حتى الأن عدم فاعلية هذه اللقاحات، ويجب على الجميع تلقى لقاح كورونا، ومن تلقاه بالفعل ومضى 6 أشهر يتقدم لتلقى الجرعة الثالثة التعزيزية».

الهدف من الجرعة الثالثة للقاح كورونا

وتابع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا: «مصر من الدول التي أعلنت عن منح المواطنين جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح كورونا، والهدف من ذلك سلامة المواطنين وتخفيف أعراض الإصابة بالفيروس لدى المصاب، وبالتالى يجب على المواطنين التعامل معها كجرعة ضروروية وليست للرفاهية».

حاتم: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن متحورات فيروس كورونا ستستمر، طالما أنه لم يتم القضاء نهائيا على المرض، مضيفا: «العلم كل يوم يتوصل لخيط جديد لمواجهة هذا الفيروس اللعين، ويجب علينا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومن بينها ارتداء الكمامة الطبية وغسل اليدين وتعقيمها والتباعد الاجتماعى، وكذلك الاستمرار فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا».