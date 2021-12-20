تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ رغم الطقس السيئ

تستمر الفرق الطبية المعنية بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ، في أداء عملها، رغم هطول أمطار غزيرة على كل مناطق المحافظة منذ الصباح الباكر، وأعلنت مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، استمرار عمل الفرق الثابتة والمتحركة للانتهاء من تجريع كافة الأطفال المستهدفين.

استهداف أكثر من 500 ألف طفل

وأكدت «سلام» الانتهاء من تطعيم نحو 345 ألفا و506 طفلا، أمس الأحد، في أول أيام انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ، حيث وصلت النسبة لـ63.3% من إجمالي المستهدف الذي يبلغ 546 ألفا و86 طفلا بنطاق المحافظة، موجهة الشكر لكل الأطقم الطبية المشاركة في الحملة من ممرضين وأطباء وإداريين لعملهم في ظروف قاسية بسبب الأمطار.

نسب التطعيم بمدن كفر الشيخ

وتستهدف الحملة الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى خمس سنوات، ووفقا لمديرية الصحة بكفر الشيخ جرى تقسيم الفرق إلى 1813 فريقا منتشرا على مستوى المراكز الطبية الحضرية والإدارات الصحية والفرق المتحركة ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وتصدرت إدارة سيدى سالم الصحية الإدارات الصحية الإدارات في نسبة تطعيم الأطفال باليوم الأول، حيث بلغت 78.1%، تلتها إدارة مطوبس بنسبة 67.6%، ثم إدارة قلين بنسبة 66.4%.

وأكدت مديرة مديرية الصحة كفر لـ«الوطن»، أن الفرق المتحركة تجوب الشوارع والقرى وتطرق الأبواب «من بيت لبيت»، وذلك لتجريع الأطفال ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ، فضلا عن أن الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز تمارس عملها ايضا وفقا للمواعيد المقررة.

وتستمر حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ حتى 22 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.