مسيرات لإعلام المواطنين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ (صور)

نظمت إدارة الثقافه الصحية بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة رحاب سامى مدير الإدارة، اليوم السبت، مسيرة تجوب مدينة كفر الشيخ للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والمقرر انطلاقها غدا الأحد وتستمر لمدة أربعة أيام، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، وذلك لضمان مصر خاليه من شلل الأطفال.

1385 فريقا طبيا

ووفقا لمديرية الصحة بكفر الشيخ، تستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 546 ألفا و86 طفلا وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض كفر الشيخ، من خلال 1385 فريقا من الفرق الثابته بالوحدات الصحية إضافة إلى الفرق المتنقلة والمنتشرة بأنحاء المحافظة وأماكن التجمعات والأماكن المزدحمه والفرق التي تجوب الشوارع.

واكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن، وذلك في المدة المعلنة.

التطعيم عبارة عن نقطتين في الفم

وأوضحت وكيل صحة كفر الشيخ، أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام «الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ»، مشيرة إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة، بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات «فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد» للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.