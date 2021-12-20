مناقشة طلبات إحاطة حول «الوطنية للإعلام» بـ«قوى النواب» غدا

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صباح غدًا، اجتماعًا مهمًا، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، ويتضمن طلب الإحاطة الأول عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على العلاوة الدورية المقررة لهم، والمقصود بهم العاملين في التلفزيون المصري والقنوات المتخصصة والإذاعة المصرية.

ترقيات العاملين بالدولة

ويتضمن طلب الإحاطة الثاني، عدم الموافقة على قرار الترقيات للعاملين بجميع قطاعات الدولة.

شكاوى العاملين بالوطنية للإعلام

وكان عدد من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، قد تقدموا بشكاوى عن تجاهل الهيئة لتكليفات القيادة السياسية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين بقطاعات الدولة لتحسين دخولهم.

وأشار العاملين، حسب شكواهم، إلى أنَّ صرف العلاوات الدورية متوقف منذ سنوات دون سبب واضح لذلك.

توقف صرف العلاوات

كان النائب سيد نصر عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد طالب في دور الانعقاد الماضي بفتح هذا الملف لأهميته الشديدة، وذلك على خلفية الشكاوى التي تلقاها من مئات العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام بسبب رفض الهيئة صرف العلاوات الدورية الخاصة بهم.

مشروع قانون العمل الجديد

وفى سياق آخر، تتطلع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في جلساته البرلمانية القادمة والمزمع عقدها مع بداية العام الجديد، وذلك حتى تتمكّن من مناقشة مشروع قانون العمل بعد إدخال بعض التعديلات على صياغات المواد.

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال الحفاظ على حقوق العمال والقضاء على «استمارة 6»، والاعتداد بقرار المحكمة العمالية حال توقيع قرار الفصل على العامل.