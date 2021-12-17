13 ساعة عمل.. حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. إقرار 3 قوانين

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب حصادا للجلسات العامة للمجلس هذا الأسبوع، وتضمن الحصاد إنفوجرافًا توضيحيًا حول أبرز رسائل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان وشملت الجانبين السياسي والتشريعي.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي استطاع بقيادته الحكيمة حفظ الأمن والاستقرار والانتقال بالدولة المصرية إلى الجمهورية الجديدة.

مشاركة مصر فى المحافل الدولية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنّ الدبلوماسية البرلمانية المصرية حققت حضورًا بارزًا أثناء المشاركة في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي والقمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح «جبالي»، أن الوفود البرلمانية المشاركة من جميع أنحاء العالم لمست قوة وحضور الوفد البرلماني المصري الذي عكس فهماً واعياً لمختلف القضايا التي طُرحت خلال المشاركة في المحفلين الدوليين.

الاهتمام بقضايا المواطن المصري

وحول القضايا التشريعية، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنّ مجلس النواب يدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل والخارج، وقدم العديد من التشريعات المهمة خلال الفترة الماضية، بما يعكس جلياً ما يتمتع به المجلس من قامات قانونية على قدر المسئولية.

وأشار إلى أن الوظيفة التشريعية تقتضي تحري الدقة البالغة والتركيز في مشروعات القوانين بشكل يحقق سرعة الإنجاز ويضمن اعتبارات المصلحة العامة.

إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وكان مجلس النواب، عقد 3 جلسات بواقع 13 ساعة عمل لمناقشة عددا من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطنين، ووافق المجلس نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.

وتمثلت تلك القوانيين في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لدعم وتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المدربة وتماشياً مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

كما وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة موارد الدولة وتوفير مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لدعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات.

تأجيل مشروع قانون رسوم التنمية

كما ارجأ مجلس النواب نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة ورسوم التنمية لمزيد من الدراسة والمناقشة استجابة لمطالب العديد من النواب وينحاز لصالح المواطن المصري والصالح العام .