«نادال» يعلن إصابته بفيروس كورونا عقب دورة أبوظبي

أعلن الإسباني رافييل نادال أسطورة التنس، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد خضوعه إلى الفحوصات الطبية، التي أثبتت إيجابية العينة الخاصة به، وذلك بعد عودته إلى إسبانيا، في أعقاب انتهاء مهمته في بطولة أبوظبي.

وأعلن «نادال» عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إصابته بفيروس كورونا المستجدـ عقب انتهاء مشاركته في بطولة أبوظبي: «مرحباً.. أردت أن أخبركم إصابتي بفيروس كورونا عقب انتهاء بطولة أبوظبي، وذلك في اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الذي تم إجراؤه لي عندما وصلت إلى إسبانيا».

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