«البيئة»: العالم يحتاج 100 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ مصر أقل دول العالم في الانبعاث الحراري، حيث تصل نسبة الانبعاثات إلى 0.6% من نسبة الانبعثات العالمية، مضيفة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة سياسات الحكومة فى مواجهة ظاهرة التغير المناخي، إن مصر من أقل دول العالم في الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

نسبة الاستخدامات من الطاقة الجديدة

وأكدت وزيرة البيئة، أن الحكومة رفعت نسبة الاستخدامات من الطاقة الجديدة والمتجددة، بنسبة 30% وتسعي إلى زيادتها بنسبة 40% فى استيراتيجية 2030.

وأضافت أنّ الحكومة تسعي للحد من إهدارالموارد المالية، من خلال المشروع القومي لتبطين الترع، فضلا عن حفاظها على الطاقة من خلال إقامة مشروعات ضخمة لإنارة الطرق باللمبات الموفرة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك اتفاقية تعاون بين الوزارة، والمركز القومي للبحوث الرزراعية، لإعداد عددا من المشروعات البديلة للزراعات التي تحتاج إلى مياة قليلة.

100 مليار دولار دعم من الدول الغنية

وتابعت أن الأمم المتحدة وفقا لتوصيات مؤتمر باريس، أوصت بتوفير 100 مليار دولار تقدم كدعم من الدول الغنية للدول النامية، ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022.

وقبيل رفع الجلسة، توجه رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للمصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلا: «كل عام وجميع المصريين بخير».

وأحال رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس في النهاية بالتوصيات اللازمة.