اعتماد تشكيل اللجان النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، تشكيل اللجان النوعية بالغرفة، وكذلك رؤساء اللجان النوعية، وذلك في إطار اهتمام الغرفة بالتطوير وإعادة الهيكلة خلال الفترة الحالية، للتوافق مع متطلبات العمل، ورفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية.

«الوكيل»: الغرفة التجارية تسعى لخلق مجتمع أعمال ناجح

وأكد «الوكيل»، في بيان، منذ قليل، أن غرفة الإسكندرية تسعى لخلق مجتمع أعمال ناجح، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، ودعم وتطوير أعمال منتسبيها من كل الفئات والمجالات.

أسماء رؤساء اللجان

ووفقا لذلك تقرر أن يكون رؤساء اللجان النوعية الحالية بـ«غرفة الإسكندرية» كالآتي:

- لجنة التعمير والاستثمار العقاري: المهندس علاء عبد المنعم البسيوني.

- لجنة أصحاب المقاهي: شعبان السيد متولي إبراهيم.

- لجنة أصحاب وتجار البن: مصطفى محمد أحمد الشيخ.

- لجنة السياحة والطيران: حسام الدين الحلو.

- لجنة المطاعم: محمد محمد نبيل الحلو.

- لجنة المطابع والمكاتب: محمد علي حسن خليل.

- لجنة تجار السيارات: محمود أحمد مرعي.

- لجنة سيدات الأعمال: ريم إبراهيم صيام.

- لجنة أصحاب مكاتب المقاولات: أيمن بدوي.

- لجنة الموارد البشرية: ريهام عادل.

- لجنة اللحوم والدواجن والأسماك: سمير محمد سويلم.

- لجنة تجار الأخشاب والموبيليا: شاهندا محسن سرور.

300 ألف تاجر يحصلون على الخدمات من غرفة الإسكندرية

جدير بالذكر أن غرفة الإسكندرية تقدم خدماتها لنحو ما يزيد على 300 ألف تاجر سكندري، وتعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، وتعمل على التحدي الأكبر بالمنطقة في الوقت الحالي، المتمثل في خلق فرص عمل لشباب هذه الأمة، ويأتي ذلك عن طريق استثمار هدفه الربح والتكامل وليس المنافسة.

يُشار إلى أنَّ مصر تمتاز بتنوع اقتصادي وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى توافر قوى عاملة، تسمح بجذب المزيد من الاستثمارات.