«الوكيل»: تطوير وهيكلة غرفة الإسكندرية التجارية ولجان لحل مشاكل التجار

التقى أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مرشحي اللجان النوعية بالغرفة، لبحث مقترحاتهم وأفكارهم خلال الفترة المقبلة، وأوضح «الوكيل»، خلال اللقاء، أنه يتم العمل في الوقت الحالي على تطوير وهيكلة الغرفة، للتوافق مع متطلبات العمل، ورفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية.

غرفة الإسكندرية تسعى لخلق مجتمع أعمال ناجح

وأضاف في بيان صحفي، أن الغرفة التجارية تسعى لخلق مجتمع أعمال ناجح، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف الغرفة هو دعم وتطوير أعمال منتسبيها من كل الفئات والمجالات.

إنشاء لجان للغرفة لحل مشاكل كل قطاع

وأشار إلى أن التطوير سيشمل أيضًا التطوير التكنولوجي والتطوير في أفكار الأعمال لتتفق مع الواقع وتفيد كل القطاعات المختلفة، ولذلك كان القرار بإنشاء لجان للغرفة تكون مسؤولة عن حل مشاكل كل قطاع على حده، واقتراح الأفكار التي تساعد على رفع القدرات التنافسية للقطاعات.

واستكمل أن الهدف من اللقاء، السماح لمقترحات وتصورات المرشحين للجان، وذلك لاختيار الكوادر المناسبة لتحمل تلك المسؤولية، ويكون لتلك اللجان دور فعال في خدمة منتسبي الغرفة.

احتفالية مئوية الغرفة بالتجارية في الإسكندرية

وأفاد بأن غرفة الإسكندرية ستحتفل بمرور 100 عامًا على إنشائها خلال شهر مايو 2022 في احتفالية رسمية، تضم كبار شخصيات مجتمع الأعمال، كما تم خلال اللقاء السماع لمقترحات وأفكار المتقدمين للالتحاق بلجان الغرفة، ورؤيتهم للتطوير خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، شريف الجزيري، محمود مرعي محمد حفني.