«غرفة الإسكندرية» تستقبل قنصل السعودية لبحث أوجه التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، «مزيد بن محمد الهويشان»، قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين، حيث أكد الطرفان على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجلات وعلى كافة الأصعدة.

الوكيل: الغرفة التجارية تقدم خدماتها إلى 300 ألف تاجر سكندري

وقدم أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، خلال كلمته، نبذة عن تاريخ الغرفة، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مؤكدًا أن غرفة الإسكندرية تقدم خدماتها إلى ما يزيد عن 300 ألف تاجر سكندري، وتعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة.

كما أضاف خلال كلمته أن التحدي الأكبر بالمنطقة في الوقت الحالي، هو خلق فرص عمل لشباب هذه الأمة، ويأتي ذلك عن طريق استثمار هدفه الربح والتكامل وليس المنافسة، وأشار إلى أن مصر تمتاز بتنوع اقتصادي وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى توافر قوى عاملة، تسمح بجذب المزيد من الاستثمارات.

قنصل السعودية: المملكة تهدف إلى تطوير المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في نفس السياق أوضح مزيد الهويشان، تطلعه للتعاون المثمر بما يحقق المصلحة المتبادلة بين البلدين، مؤكداً أن رؤية التطوير للمملكة العربية السعودية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف رؤية 2030.

تعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات المصرية والسعودية في مجالات تقديم الدعم الفني وتكنولوجيا المعلومات، كما تبادل الطرفان الهدايا التذكارية تقديراً للجهود المتضافرة والدور المتبادل في دعم العلاقات المصرية السعودية.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، و عمرو مصيلحي سكرتير عام غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، والمهندس البديوي السيد، وأشرف أبو إسماعيل، و محمود مرعي، وجابر سراج الدين، وهشام حلمي، والمهندس محمد فتح الله.