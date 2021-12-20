وزيرة البيئة: إنشاء 30 مشروعا قوميا للتصدي للتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، سعي مصر لتحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال خطة وطنية شاملة لكافة قطاعات التنمية بالدولة، مشيرا إلى إنشاء 30 مشروعا قوميا للتصدي للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة بمناقشة سياسات الحكومة في الحد من التغيرات المناخية، التي عقدت بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الجلسة، جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في العصر الحالي، ما أكسبها أهمية كبيرة في إطار أجندة العمل الدولي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأكدت أن إدارة ملف التغيرات المناخية يتم بشكل كفء وفعال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال العمل على خفض الانبعاثات، وزيادة القدرة على التكيف والمرونة، وتعزيز فرص استغلال آليات الرؤية الدولية المتاحة لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا.

جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية

ولفتت «فؤاد» إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، مؤكدة دمج بعد تغير المناخ في كافة قطاعات التنمية بالدولة من خلال خطة متكاملة، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الذي يتولى رسم السياسات العامة للدولة، ووضع وتحديث الاستراتيجيات القطاعية، ما يضمن التنسيق بين المؤسسات بشكل فعال.

وأضافت وزيرة الييئة، أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يساهم في تعزيز وتقوية الموقف التفاوضي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الـ 77، والصين، ومجموعة الدول النامية المتشابهة التفكير، كما يعمل على تأهيل الكوادر في مجال المفاوضات، وتبني سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة، بالإضافة إلى تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولي، وإعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطني، والعمل على تنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع العام والخاص، وإبرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة كالقطاع المصرفي؛ لتعزيز وتسهيل ضخ الاستثمارات وطنياً في مجالات التخفيف والتكيف.

وأضافت أن المجلس يهتم بتطوير الأبحاث العلمية وأبحاث النمذجة الحسابية لسيناريوهات التوقع أو التنبؤ، علاوة على متابعة طلبات التقدم بمشروعات التخفيف – التكيف – نقل التكنولوجيا – بناء القدرات من الجهات والمنظمات المانحة والصناديق التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.

الخطة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية

كما استعرضت وزيرة البيئة، الخطة الوطنية الموضوعة لمواجهة التغيرات المناخية التي تتضمن التكيف مع المخاطر من خلال استراتيجية وطنية للتكيف، كما يتم تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية، ومنها وتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء السدود، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة.

وأوضحت فؤاد، أنه جار تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى 2100، كما تتضمن الخطة التخفيف من الانبعاثات من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات، واستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، وتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بنبان، وطاقة الرياح بالزعفرانة، ومشروعات للنقل النظيف ومشروعات البيوجاز، وجار إنشاء وحدات لتغير المناخ بكافة القطاعات، وعمل مراجعة للتشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية في كافة القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية.

كما تطرقت وزيرة البيئة خلال الجلسة إلى استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «27 COP»، والتحضيرات التي تنفذها مصر لهذا المؤتمر المهم، مشيرةً إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر، فعلى المستوى الاقتصادي يساهم في الترويج السياحي لمصر، وجذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، كما يعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية من خلال المعارض التي تقام على هامش المؤتمر.

وأكدت أنه على المستوى السياسي، يتم توظيف المؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، وفي مقدمتها الأمن المائي المصري وتأثير تغير المناخ عليه، مع طرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات، كما يساهم المؤتمر في دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصري بالمحافل الدولية الرئيسية ومنها G20، وتعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.

كما أوضحت وزيرة البيئة أنه على المستوى الدولي، يساهم المؤتمر في إتاحة الفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر، كما يكون للمؤتمر دوراً على المستوى البيئى من خلال تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن البعد البيئي يعد بعداً رئيسيا لها خاصة في ظل مساعي مصر وجهودها نحو التعافي الأخضر، كما يساهم المؤتمر في تسليط الضوء بشكل مكثف وواسع على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية من جانب كافة وسائل الإعلام العالمية، نظرا للاهتمام الكبير على المستوى العالمي بقضية تغير المناخ.

ومن جانبه، أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المجلس، باستجابة وزيرة البيئة، وحرص النواب على الحضور رغم الطقس السيئ، وهذا يعد مؤشرا على الاهتمام بالمواطن المصري، مشيراً إلى أهمية موضوع تغير المناخ لما له من تأثيرات علي كافة الأصعدة.

كما أثنى عدد من النواب على جهود وزيرة البيئة في هذا المجال، وإنشاء الحكومة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية؛ مطالبين بأهمية تضافر جميع الوزارات في هذا الموضوع، وأبدى عدد من النواب، استعدادهم لمعاونة الحكومة في هذا المجال؛ مطالبين بمعرفة آليات رفع الوعي المجتمعي بالظاهرة وصلاحيات المركز الوطني لتغير المناخ.