الصومال تشارك في مؤتمر دول الأطراف لمكافحة الفساد بشرم الشيخ  

شارك وفد صومالي، ترأسه رئيس اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد «محمد حسين حمود»، في الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد بشرم الشيخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية .

وتستمر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع العالمي لمكافحة تلك الظاهرة وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.

مؤتمر مكافحة الفساد ينعقد خلال الفترة بين 13 و17 ديسمبر

وتستضيف مدينة شرم الشيخ أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.