جامعة الأزهر: لجنة لإعداد مقررات دراسية تهدف للتوعية بقضايا البيئة

أعلن مؤتمر جامعة الأزهر الذي عقد بعنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، عددًا من التوصيات التي تساعد صناع القرار في اتخاذ التدابير اللازمة وتأهيل العقل الجمعي لاستيعابها؛ بما يحد من خطورة هذه التغيرات المناخية.

وقرر مؤتمر جامعة الأزهر عن المناخ، تشكيل لجنة علمية متخصصة، تضم باحثين وعلماء في الشأن البيئي، وممثلين عن علماء الدين والاجتماع وعلم النفس؛ لصياغة مقرر علمي، بلغة سهلة ومبسطة، يتم إعداده لتدريسه لكل المراحل التعليمية لرفع التوعية بالآثار السلبية لأزمة المناخ.

تشجيع طلاب الأزهر لتخصيص مشروعات تخرج عن تغير المناخ

كما قرر المؤتمر العمل على تشجيع طلاب جامعة الأزهر لتخصيص مشروعات تخرج عن تأثير أزمة تغير المناخ على البيئة المحيطة، والاعتماد على نموذج مشروع التخرج التكاملي بين الكليات المختلفة بتشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات والخروج بمشروع متكامل يمكن أن يحقق الاستفادة المجتمعية في رفع التوعية بهذه الأزمة.

يُذكر أن جامعة الأزهر عقدت مؤتمرها العلمي الثالث تحت عنوان «تغير المناخ.. التحديات والمواجهة»، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والسادة الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والعلماء والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات المؤثرة في البيئة، وممثلين عن علماء الدين والمثقفين، ورؤساء الجامعات وأساتذتها، والإعلاميين والصحفيين، والطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات العلمية.

المواصفات الدولية لنظم الإدارة البيئية

وكانت جلسات اليوم الثالث قد ناقشت قضية «مفهوم المواصفات الدولية لنظم الإدارة البيئية (الجودة والتمويل)» برئاسة الدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي لجامعة الأزهر، والدكتور وائل يوسف مدير مركز التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والدكتور سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والدكتوره خلود حسام عميد كلية تجارة الأزهر بنات أسيوط، والدكتور الجندى شاكر الجندى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر.