رئيس «طاقة الشيوخ»: يجب رفع كفاءة محطات الكهرباء لمواجهة تغير المناخ

أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنّ مناقشة سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة تغير المناخ جاء في وقته، لأن قضية تغير المناخ أصبحت أزمة تستوجب الاستعداد الكامل لها.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب «وليد تمام»، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة تلك الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الشأن وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

قضية تهدد كوكب الأرض

وقال «عياد» خلال كلمته: «تغير المناخ أصبحت قضية تهدد كوكب الأرض، والأزمة لا تقف عند مشاكل المياه والهواء فقط، وإنما هناك خطر كبير على كوكب الأرض».

وأشاد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون مصر مكانا لعقد قمة المناخ 2022 في الوقت الذي يصارع فيه العالم كله ويسابق الزمن للوصول إلى «زيرو كربون»، في 2050.

وتابع عبد الخالق عياد: «إذا كان في أيدينا شيئا نفعله، فيجب أن نوجه جهودنا لرفع كفاءة توليد الكهرباء في المحطات الموجودة حاليا، لافتا إلى أن بعضها ما زال يعمل بكفاءة 25% فقط».

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في توليد الكهرباء

وطالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بأهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في توليد الكهرباء باستخدام السولاء والغاز، مؤكدا أن رفع الكفاءة يعمل على تقليل تكلفة الطاقة من ناحية والحد من التلوث.

وكانت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، بدأت قبل قليل، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لاستعراض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد تمام، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة تلك الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.