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عاجل.. السيسي يوجه بترميم أضرحة آل البيت وتطويرها بشكل متكامل

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محمد أبو عمرة
04:26 م | الإثنين 20 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خصوصًا «سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب».

السيسي يوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

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