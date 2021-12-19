خبير اقتصادي: مبادرات الرئيس السيسي أنقذت مصر من أزمات عالمية منذ 2016

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادى، إنه منذ عام 2016 وقعت العديد من الأزمات العالمية والإقليمية، وفي عامى 2020 و2021 شهدت أكثر من 20 دولة حول العالم إضطرابات وأحداث شغب وتعطل في الاقتصاد وغضب شعبى كبير بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيها، أو عدم توافر السلع الغذائية.

نجم: مصر بعيدة عن تأثير الأزمات العالمية منذ 2016

وأضاف «نجم»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر ظلت بعيدة عن كل تلك الأزمات والاضطرابات بسبب المبادرات والإنجازات التى أطلقتها الرئاسة المصرية بإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجحت في تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مصر من الدول المستعدة لمواجهة الازمات الاقتصادية التي قد تعجز عددا من الدول الكبرى في مواجهتها، حيث أن مصر تمتلك قدرات عده للتعامل مع الأزمة، «مصر بدأت من بدرى في عام 2016».

نجم: المشروعات القومية ضاعفت المخزون السلعي الاستراتيجي 4 مرات

وأكد الخبير الاقتصادي أن القيادة السياسية عملت على حل الكثير من التحديات التي كانت عالقه فيما قبل، حتى نجحت في توفير مخازن للقمح والحبوب والغلال ومصانع عده للألبان واللحوم وغيرها، كما أنها نجحت في تغطية مخزونها السلعي الاستراتيجى لـ4 أضعاف عما كان عليه الوضع من قبل، ما يعد نجاحا جديدا للقيادة المصرية والحكومة.