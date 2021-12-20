عاجل.. السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم باللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام والأعمال الفنية، والمهندس محمد طلعت الاستشاري بمشروع مسجد مصر.

الرئيس يوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وعُرض الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خصوصا أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.

وشدَّد الرئيس على تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، على نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، جنباً إلى جنب مع تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية والطرق والمحاور

كما عُرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة في دار القرآن الكريم، وقاعة المقتنيات، وقاعات المناسبات في مسجد مصر، فضلاً عن الدراسات الهندسية الخاصة بمدينة الخيول العالمية «مرابط».

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة في القاهرة الكبرى، خاصةً تطوير محور 26 يوليو في الجيزة، وكذلك المحاور الرئيسية بشرق القاهرة، وربطها بالطريق الدائري، بما في ذلك الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي تلك المحاور والطرق، وإقامة الخدمات المتكاملة بها.

ووجه الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، والاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بالخدمات كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنَّ الاجتماع شهد أيضا استعراض المخطط الهندسي والإنشائي الخاص بمشروع الإسكان «أهالينا 5»، فضلاً عن مدينة الجلالة ومخططات استغلال الأراضي على جانبي طريق المدينة.