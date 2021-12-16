%50 خصما على الوحدات في معرض مشروعات العاصمة الإدارية بالشرقية غدا

ينطلق، غدًا الجمعة، أول معرض عقاري في محافظة الشرقية تحت عنوان «The first real estate exhibition in Sharqia لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة»، وذلك باتحاد نقابات المهن الطبية، ولمدة 3 أيام، في الفترة من 17 حتى 19 ديسمبر الجاري.

ويُنظم المعرض العقاري برعاية شركة المؤسسة العربية S.H.M للاستثمار العقاري، وتشارك فيه عدد كبير من كبرى شركات المطورين العقاريين في مصر والوطن العربي من أصحاب المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

الشركات المشاركة في المعرض

ويشارك في المعرض كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والوطن العربي، منها شركات «doga، capital hils، egypthan devolpres، sephora، living yards، elezz developments، sensedevelopments ، captan 1 ، edge holding، pyramids».

%50 خصم لزوار المعرض

وأعلنت الشركات العقارية المشاركة عن خصم يصل لـ50% لزوار المعرض، وفترات سداد تصل لـ20 سنة تماشيا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح مدد زمنية كبيرة للراغبين في تملك الوحدات العقارية السكنية والتجارية.

ويأتي المعرض العقاري كنافذة تُفتح على المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة بمصر وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة والشرقية والعين السخنة والساحل الشمالي وتجمعات المدن الجديدة ومدينة نصر، وتقدم الشركات العقارية المشاركة بالمعرض نماذج حية لفرص استثمارية متنوعة من وحدات إدارية وسكنية وتجارية وطبية، وصيدليات ومطاعم، ومولات، وغيرها من الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وتتميز معروضات الشركات المشاركة بالمعرض بعوائد استثمارية عالية ونسب خصم تصل إلى 50% على الوحدات التجارية المتاحة، وأنظمة سداد على سنوات تلبي احتياجات الراغبين في الاستثمار العقاري وفق جميع إمكاناتهم.

الفرص الاستثمارية للتطوير العقاري في مصر

ويلقي المعرض الضوء على فرص الاستثمار التي تشهدها مصر حاليًا في ظل مشروعات الدولة العملاقة، ومشاركة القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري في هذه النقلة العمرانية الكبيرة التى تشارك بها في مشروعات بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية والمدن الجديدة، حيث توفير أفضل فرص للاستثمار خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمشروعها القومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتوافر بها من أفضل فرص للاستثمار في المحال التجارية والوحدات الطبية والإدارية التي تقدم أفضل عائد استثماري ممكن.

ويوفر ملتقى الشركات العارضة أفضل عائد لفرص الاستثمار من الوحدات التجارية المتنوعة، والتي تمكن المستثمر من جمع ثمن الوحدة التي قام بشرائها في سنوات قليلة، وفي نفس الوقت يكون محتفظ بالوحدة التجارية التي يتضاعف سعرها سنويا.

وأعلنت الشركات العقارية المشاركة في المعرض عن تقديم كل البيانات لراغبي الاستثمار عن المشروعات المقامة بمختلف المناطق، ونسب التنفيذ ومدى جاهزية المشروعات للاستثمار الفوري والسريع وفق الأنشطة المختلفة لقربها من مناطق الكثافة السكانية المشجعة على الاستثمار، لاسيما مع ازدياد الرغبة في الشراء والاستثمار مع وجود توافق نسبي بين العرض والطلب، حيث عملت الدولة على تكثيف جهود الإنشاء والتطوير بتخصيص أجزاء كبيرة للمطورين العقاريين من القطاع الخاص.