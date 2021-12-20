«جنايات بني سويف» تقضي بإعدام شاب قتل جارته لسرقتها

قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم، برئاسة المستشار حسام محمد الصياد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الحسيني علي، وحسن رشد راغب، وأمانة سر أحمد محمد عبدالعظيم، حضوريا بمعاقبة ميلاد غالي حنا غالي، 26 عاما من قرية بنى عتمان التابعة لمركز الواسطى، بالإعدام شنقا، لقتله ربة منزل، بغرض سرقتها لمروره بأزمة مالية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات

كانت جهات التحقيق بمحافظة بني سويف اتهمت في 2 مارس العام الحالي، شابا يدعى «ميلاد.غ» 26 سنة، عامل بقرية بني عثمان بمركز الوسطى بقتل المجني عليها «تريزا.ع.ع»؛ لمروره بضائقة مالية، قبل أن تحيلها إلى محكمة الجنايات.

السرقة وراء إقدام شاب على قتل جارته في بني سويف

وذكرت التحقيقات أن المجني عليها كانت تقيم في منزلها بمفردها، وأن المتهم تحين الفرصة للدخول إلى منزلها بعدما تأكد من عدم وجود أقارب لها معها، وما إن شاهدها داخل المنزل أطبق على جسدها، وكتم نفسها بيده، وضغط على رأسها بالأخرى فحاولت المجنى عليها الفرار منه فتتبعها بجلباب، وكتم نفسها حتى فاضت روحها وعادت إلى بارئها، وسرق 2000 جنيه من منزلها، وخرج مسرعا من المنزل.

قوات الشرطة تلقي القبض على المتهم

كانت محافظة بني سويف قد شهدت جريمة قتل بشعة غدر فيها المتهم بجارته لسرقتها، التي لم تشك فيه للحظة وفر هاربا، وألقت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي بإلقاء القبض على المتهم، والذي اعترف بمروره بضائقة مالية، ودخل إثرها منزل القتيلة بعدما تأكد من عدم وجود أحد معها بالمنزل، وخنقها وكتم نفسها، وسرق مبلغا ماليا وفر هاربا.