تخصيص 600 مليون جنيه للمشروعات الاستثمارية والخدمية في بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعاً، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي 2021/2022، بحضوراللواء جمال مسعودالسكرتير العام، الأستاذة عزة خالد مديرعام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية والقطاعات والتنفيذيين المعنيين.

ناقش محافظ بني سويف، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية بإجمالي اعتمادات تقترب من 600 مليون جينه «حكومي وذاتي»، والتي تشمل 5 بنود أساسية رصف الطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث استعرض إجمالي الاعتمادات والمصروف منها والمتبقي، وما يُصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

محافظ بني سويف يوجّه بسرعة تنفيذ المشروعات

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة طبقا للجدول الزمني المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل المعوقات كافة، التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.