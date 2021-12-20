القصبي: هدفنا توثيق تاريخ آل البيت ليكون مرجعا صالحا للبحوث العلمية

وجه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بتجديد وتطوير وترميم مساجد ومقامات آل البيت وقطاع المساجد كافة، مشيدا بتوجيهات الرئيس اليوم، في اجتماعه لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، موجهاً أن يجري تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

الطرق الصوفية

وقال المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، في بيان اليوم، إن شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أكد أن المشيخة حريصة على تجديد وتطوير مقامات آل البيت، وأن اهتمام المشيخة تتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي، بالاهتمام بمساجد آل البيت وأضرحة الأولياء الصالحين، في إطار مشروعات متكاملة، بالإضافة تطوير الميادين والشوارع المؤدية إلى تلك المساجد، من خلال بنية تحتية، كما أشاد القصبى بتوقيع بروتوكول مؤسسة (مساجد)، والمعنية بتطوير مساجد آل البيت، ضمن وفد رفيع المستوى من المشيخة العامة للطرق الصوفية.

بروتوكول تعاون

وواصل البيان: جرى توقيع البروتوكول بين مؤسسة مساجد والمشيخة العامة للطرق الصوفية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الأوقاف ونقابة الأشراف، حيث تساهم مؤسسة مساجد للتطوير بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيا في عملية التطوير، التي ستشمل كل أرجاء مسجد مولانا الإمام الحسين، من أرضيات وحوائط وأسقف، كذلك معالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد، بالإضافة إلى تحديث كل الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت.

ولفت إلى أن مؤسسة مساجد، ستكون مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد مولانا الإمام الحسين، بعد انتهاء أعمال التطوير، وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة في التحكم في أنظمة ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله.

واختتم شيخ مشايخ الطرق الصوفية بيانه قائلا: هدفنا توثيق تاريخ آل البيت فى مصر من الأولياء والصالحين، حتى تكون مرجعا علميا وصالحا للبحوث العلمية.