الطرق الصوفية: صناديق النذور في مساجدنا تجمع 30 مليون جنيه شهريا

علق الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، برفع صناديق التبرعات من المساجد على مستوى الجمهورية واستبدالها بحسابات بنكية، قائلًا إن المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها شخصية معنوية ومستقلة وأغراضها دينية وروحية واجتماعية، وتلك الهيئة تلتزم في كل الأنشطة الخاصة بها بالكتاب والسنة وأموالها أموال عامة، وأن مساجد الهيئة تجمع 30 مليون جنيه شهريا من صناديق النذور، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «الحدث اليوم».

لا مساس بصناديق النذور الخاصة بالصوفيين وآل البيت والأضرحة

وأضاف «القصبي»، أنه أجرى اتصالا تليفونيا مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بعد إعلان قرار رفع صناديق التبرعات والنذور من المساجد، وأكد له أنه لا مساس إطلاقا بصناديق النذور الخاصة بالصوفيين وآل البيت والاضرحة، موضحًا أن صناديق النذور الخاصة بالمسجد الصوفية موجودة منذ إنشاء تلك المساجد، وعدد هذه المساجد قد يتجاوز الـ200، مطمئنًا محبي مساجد الطرق الصوفية قائلا: «صناديق النذور كما هي وأي مسجد سيتم رفع الصندوق سنخطر الوزارة بأن المسجد تابع للصوفية وسيتم اعادته».

مشيخة الطرف الصوفية عليها التزامات مالية تجاه الاضرحة والمساجد

وأشار رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلى أن حجم أموال التبرعات بصناديق النذور بمساجد الصوفية 30 مليون جنيه شهريا، كما أن المشيخة العامة للطرف الصوفية عليها التزامات مالية تجاه الأضرحة والمساجد غير الخاضعة لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى ينفق ويشرف على الأضرحة والمساجد غير التابعة للأوقاف.