الطرق الصوفية تحتفل بذكرى قدوم رأس الحسين إلى مصر بالإنشاد والمديح «صور»

تحتفل الطرق الصوفية في مصر، هذه الأيام، بذكرى قدوم رأس الحسين بن علي، حفيد رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، إلى مصر، وتستمر الاحتفالات لعدد من الأيام، حيث تنظم الطرق الصوفية عددا من جلسات الذكر والمدح احتفالا بهذه المناسبة.

احتفال الصوفية بذكرى قدوم رأس الحسين

ونظمت الطرق الصوفية في الحسين، احتفالات بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر، حيث كانت في أكثر من ساحة، مستعينين بالمنشدين والمداحين، يحضور الآلاف من المحبين للاحتفال بالذكرى.

وتحل «الليلة الكبيرة» مساء غد الثلاثاء، حيث يجتمع المحبين لآل البيت في مسجد الحسين وحوله، للاحتفال بتلك الذكرى.

إنشاد ومديح في حب الرسول

وقال أحد حضور الاحتفالات، إنه يشعر بحالة من السعادة والفرح بحضوره لمثل هذه الحفلات، مؤكدا أنه اعتاد على حضورها سنويا.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يصطحب أسرته أيضا لما يشعرون به من روحانيات عالية في المنطقة وحب من جانب الموجودين في الطرق، وتعاون كبير بين الجميع.

وشهدت الاحتفالات، إنشادا ومديحا في حب الرسول صلّ الله عليه وسلم، وآل بيته، وفي حب الإمام الحسين.

رأس الحسين

وكان عضو بمجلس إدارة مسجد الحسين، قد أكد في رده على المشككين بوجود رأس الحسين في المسجد، على صحة ذلك، مشيرا إلى أن مسجد الحسين كان قصرًا قبل أن يكون مسجدًا، وأنَّ كل المؤرخين ومن يكتبون السير والتواريخ، عاصروا نقل الرأس الشريف إلى مصر، ولهذا السبب نأخذ عن المؤرخين والمصادر التاريخية، الذين عاصروا ذلك الأمر حينذاك، وليس بعض الموجودين في الوقت الحالي، مؤكدا أن الاحتفال الذي يقيمه المصرين، يُعتبر خير دليل على وجوده داخل مصر، مشيرًا إلى شهادة الدكتور حسين هاشم، واللجان التي عاينت ذلك، والدكتور محمد زكي الدين إبراهيم، والمهندس عمر الفاروق، عندما كانوا ينشؤون ضريحًا للرأس، وشهدوا أنهم رأوا الرأس الشريف.