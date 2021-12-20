مدبولي في «مصانع أكتوبر»: الرئيس السيسي يتابع معنا تطوير قطاع الصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لدينا تحديات كبيرة لأن جزءًا كبيرًا في القطاع الصناعي يعتمد على الاستيراد من الخارج، وبالرغم من أن هناك صناعات في مصر فإن مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام لا تزال تأتي من الخارج.

وأضاف: «عاوزين في هذه المرحلة نركز جدًا ويمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي مع عدد كبير من رجال الصناعة، ويتابع معانا بنفسة تطوير هذا القطاع»، جاء ذلك خلال جولة تفقدية في المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.

على القطاع الخاص المساهمة في زيادة خطة الدولة التصديرية

وأضاف «مدبولي»، أنه يجب على قطاع الصناعة وهو قطاع خاص أن يقود في هذه المرحلة توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وكذلك المنتجات النهائية التي تخدم السوق المحلية، وتساعد في زيادة خطتنا في التصدير، « ده شيء مهم جدًا في ضوء التحديات اللي إحنا بنشوفها النهارده في العالم، ورؤيتنا كحكومة إزاي نتعامل مع هذا الموضوع، كل همنا في هذه المرحلة كيف نحتفظ بالتوازن والمكتسبات اللي خدناها من خلال الإصلاح الاقتصادي في فترة شديدة الاضطراب في العالم».

علينا إسراع عجلة الإنتاج لتوفير فرص عمل للشباب

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «لازم كلنا نبص ونشوف العالم بيحصل حوالينا إيه، الدول المتقدمة بيحصل فيها إية والدول النامية بتحصل فيها إيه، ودول المنطقة دون ذكر أسماء بيحصل فيها إيه، الحكومة كل تركيزها كيف نحافظ على التوازن والمكتسبات اللي إحنا وصلنا ليها وإزاي نشجع أكتر عجلة الاقتصاد المصري علشان ينمو ويخلق فرص عمل».