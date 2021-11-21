تفاصيل اتهام حسن راتب في قضية الآثار الكبرى: تعاملات مالية بالملايين

«قضية الآثار الكبرى»، تلك الجملة ترددت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، بعد ضبط رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين والمعروف بـ«نائب الجن والعفاريت»، الذين وجهت لهما النيابة وآخرين تهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة ومحافظة المنيا، كما عثر على 211 قطعة أثرية بحوزة أفراد العصابة المكونة من 19 متهمًا.

خلافات مالية بين حسن راتب وعلاء حسانين

وأصدرت النيابة، في وقت سابق، بيانًا حول ضبط «حسن راتب» و«علاء حسانين»، كشفت خلاله أن الشرطة ألقت القبض على المتهم الأول وجرى استجوابه فيما نسب إليه من مشاركة في عمليات تمويل الحفر والتنقيب عن الآثار، وهي التهمة التي أنكرها، و«قرر وجود تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي، وخلافات حولها».

تجديد حبس حسن راتب

وجدد قاضي المعارضات، أمس السبت، حبس حسن راتب 30 يومًا على خلفية اتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين والمعروف إعلاميًا بـ "«نائب الجن والعفاريت» في قضية «الآثار الكبرى».

وضبط رجال الشرطة المتهم حسن راتب في الـ 28 من يونيو الماضي، بتهمة تمويل البرلماني السابق علاء حسانين، وعدد من المتهمين الآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى» كما تم العثور على قطع أثرية مع المتهم حال ضبطه.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة حبس النائب علاء حسانين وآخرين 45 يومًا على ذمة القضية، بعدما مثلوا أمام قاضي المعارضات، ونظر تجديد حبسهم، كما تم إعادتهم مرة أخرى إلى محبسهم، وأكدت مصادر مطلعة أن جهات التحقيق أوشكت على الانتهاء من التحقيق في القضية ومن المقرر إحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التنقيب عن الآثار.

ضبط 5 كتب عن السحر والشعوذة

كما كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن الجهات المعنية أحرزت 5 كتب كان يستخدمها «زعيم التشكيل العصابي» علاء حسانين في أعمال الدجل والشعوذة، خلال عمليات التنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة ومحافظة المنيا.