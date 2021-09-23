نظر تجديد حبس حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى» اليوم

ينظر قاضى المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس حسن راتب، على خلفية اتهامه بتمويل النائب البرلماني السابق علاء حسانين والمعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» في قضية «الآثار الكبرى».

تفاصيل قضية الآثار الكبرى

وكانت النيابة العامة، قد وجهت في وقت سابق، لـ حسن راتب، تهمة تمويل النائب البرلماني السابق «علاء حسانين» والمعروف إعلاميا بـ«نائب الجن»؛ للتنقيب عن الآثار في القضية المعروفة بـ«الآثار الكبرى».

ونجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على المتهم حسن راتب، يوم 28 يونيو الماضي، على خلفية اتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين، وعدد من المتهمين الآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى»، ووفقًا لما ذكرته المصادر الأمنية، تم العثور على قطع أثرية مع المتهم حال ضبطه.

تجديد حبس علاء حسانين وآخرين 45 يوما

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد جددت أمس حبس النائب علاء حسانين وآخرين لمدة 45 يوما على ذمة القضية، بعد أن مثلوا أمام قاضي المعارضات، ونظر قرار تجديد حبسهم على ذمة القضية، وتم إعادتهم مرة أخرى إلى محبسهم.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن الجهات المختصة أوشكت على الانتهاء من التحقيق في القضية، ومن المقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، بتهمة التنقيب والاتجار في الآثار.