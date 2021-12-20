طارق الفقي: تدخلات تنموية غير عادية في كل المجالات بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المحافظة تشهد تنمية شاملة على كل المجالات، لأنها كانت من المحافظات الأكثر احتياجًا على مستوى مصر كلها ومن المحافظات المصدرة للعمالة، وبالتالي كان هناك تدخلات غير عادية في جميع المجالات، وأولها هو محور البنية الأساسية، وهناك تزامن في تقديم الخدمات الأخرى ومنها التنمية الاقتصادية.

مشروعات البنية الأساسية في سوهاج

وأضاف «الفقي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أن المحافظة دخلت في مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى والثانية ومشروع تطوير الريف المصري، حيث شهدت تقديم العديد من الخدمات في البنية الأساسية مثل الصرف الصحي والكهرباء والطرق والنقل، والاتصالات.

وتابع محافظ سوهاج، أن هناك 7 مراكز في المحافظة دخلت في مبادرة حياة كريمة مشددًا على أن المشروعات التي تُنفذ تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ومنها الصرف الصحي وتوصيل الغاز، وعلى سبيل المثال فإن دخول الغاز إلى المنازل يخفض من نفقات المواطن على أسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى توفير خدمات أخرى مثل الوحدات الصحية والمدارس والمناطق الصناعية والتي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك 4 مناطق صناعية قديمة يجري توسعاتها بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه على عامين، بالتعاون مع أفضل المكاتب الاستشارية.

مشروعات صناعية تستقطب الأيدي العاملة

وشدد على أن مشروعات المناطق الصناعية سوف تنعكس على توفير فرص العمل في المحافظة، وتستقطب أيدي عاملة كبيرة، موضحًا أنهم يقدمون للمستثمرين حوافز للاستثمار، إضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات المتوسطة والصغيرة، حيث يتسلم المواطن المكان جاهز للصناعة بكل الخدمات اللازمة مثل الغاز والكهرباء.

وأوضح أنهم حاليًا يعملون على الانتهاء من مشروعات البنية التحتية وهناك استثمارات كبيرة ومصانع عملاقة سوف تدخل المحافظة في الفترة المقبلة.