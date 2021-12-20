تطعيم 470 ألفا و751 طفلا بكفر الشيخ.. وسيدي سالم الأولى بنسبة 95.7%

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن تطعيم 470 ألفا و751 طفلا بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك خلال اجتماعها بمشرفي حملة شلل الأطفال ومسئولي الطب الوقائي ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة وبحضور الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية والدكتور محمد خيري مدير الوقائي.

نسبة التجريع وصلت لـ86.2% في اليوم الثاني

وقالت «سلام» إن نسبة التجريع وصلت لـ86.2% في اليوم الثاني، حيث تم عرض تقرير العمل اليومي لكل إدارة صحية على حدة، أثناء اليوم الثاني للحملة القومية، كما ناقشت وكيل الوزارة، السلبيات والإيجابيات التي رصدت أثناء سير العمل لتجنب أي سلبيات وتذليل أي معوقات خلال الأيام المقبلة للحملة.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ تستمر لـ4 أيام

وأضافت أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ، تستمر لمدة 4 أيام ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، ويتم التطعيم بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، ومن منزل لمنزل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وهو عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال.

وأوضحت أن إدارة سيدي سالم تصدرت الإدارات الصحية في تحقيق المستهدف من تطعيم الأطفال بنسبة 95.7% تلتها إدارة الرياض بنسبة 91.4% ثم إدارة قلين والحامول بنسبة 90.6%، وفي نهاية الاجتماع وجهت الشكر للفرق المشاركة في الحملة للمجهود الذي قدموه رغم سوء الأحوال الجوية.