مصدر يكشف سبب اعتزال أدهم نابلسي: عاش في حيرة شديدة

قرار مفاجئ اتخذه الفنان الأردني أدهم نابلسي منذ ساعات بإعلان خبر اعتزاله الغناء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيواصل الحياة بحثا عن آمال وطموحات جديدة بعيدا عن الفن، ولذلك يبحث كثيرون عن سبب اعتزال أدهم نابلسي اليوم.

سبب اعتزال أدهم نابلسي: رضا الله

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنان الأردني أنه اتخذ قرار اعتزال الغناء منذ ما يقرب من شهر، وليس اليوم حينما نشر فيديو الاعتزال عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأشار المصدر إلى أن نابلسي كان يعيش أزمة نفسية منذ فترة بين العمل في الفن واعتزاله، إلا أنه قرر في النهاية اعتزال الفن تماما والغناء واللجوء إلى تقديم أمور أخرى خاصة بحياته.

سبب اعتزال أدهم نابلسي وهدف جديد في الحياة

سبب اعتزال أدهم نابلسي للغناء جاء فى الفيديو الذي بثه وقال فيه نصا: «حبيت أعمل الفيديو أحكي خبرا سعيدا بالنسبة ليا ولكم، حابب أقول إن كل شخص فينا لديه أحلام وأهداف يسعى تحقيقها، ولكن حينما تصل لها هل تسأل نفسك حين تحققها ماذا ستفعل بعد ذلك؟».

أضاف: «الهدف الرئيسي فى الحياة هو رضاء الله مثلما قال في كتابه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش مشكلة يكون عندك أهداف وتحاول تشتغل ولكن يكون الهدف متناسق مع هدفك في الحياة في عبادة رب العالمين وإنك تحاول تعمل الأحسن».

واختتم: «الهدف الذي سعيت له ما يرضى رب العالمين، والحمد لله اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم».

يذكر أن آخر أغنيات أدهم نابلسي التي طرحها كانت أغنية «خايف» وصدرت في شهر مارس الماضي وحققت ما يفوق 60 مليون مشاهدة، ومنذ ذلك الوقت اختفى أدهم عن الإعلام أو التغريد عبر صفحاته الرسمية عن الفن.