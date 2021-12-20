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" هيرميس" تنجح في إتمام بيع 50% من أسهم «مركز إسلام أباد التشخيصي» ل«التشخيص المتكاملة القابضة» ب 72.4 مليون دولار

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الوطن
07:43 م | الإثنين 20 ديسمبر 2021
علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس

علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب – المتخصص في إتمام كبرى الصفقات الاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة Evercare التي تديرها شركة TPG، وذلك في صفقة بيع 50% في مركز إسلام أباد التشخيصي (IDC) بقيمة إجمالية تبلغ 72.35 مليون دولار أمريكي.

مركز إسلام آباد التشخيصي (IDC) هو أحد أكبر مقدمي خدمات التشخيص المتكاملة (في مجالي الباثولوجيا والأشعة) في باكستان، فهو يقدم باقة متكاملة من خدمات الأشعة والمعامل الطبية وذلك من خلال المراكز التابعة التي وصلت إلى 80 مركزًا في حوالي 30 مدينة في أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق أعرب علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة فريق العمل على إتمام هذه الصفقة الكبرى لواحدة من أبرز شركات الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وتعد هذه الصفقة أولى الصفقات التي تقوم المجموعة المالية هيرميس بإتمامها في السوق الباكستاني لصالح مستثمر خارجي، وهو ما يعكس نجاح الشركة في كونها حلقة الوصل بين العملاء في مختلف الأسواق التي نعمل بها.

وأختتم خالبي أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تعزيز سجلها الحافل بالإنجازات التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار الحصري للطرف البائع وهي شركة TPG .

و تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح البنك الشامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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