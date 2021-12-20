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محمود مسلم

«القومي للمرأة» يشارك في معرض تراثنا: هدفنا إتاحة الفرصة للسيدات

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الوطن
08:18 م | الإثنين 20 ديسمبر 2021
«القومي للمرأة» يشارك في معرض تراثنا: هدفنا إتاحة الفرصة للسيدات

شارك المجلس القومي للمرأة بمعرض تراثنا الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة التاسعة للدول الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة؛ لمكافحة الفساد بمشاركة 160 دولة والذي أقُيمت فعالياته في شرم الشيخ، واستمر على مدار 5 أيام.

مي محمود: المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة للسيدات

وقالت مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، إن المجلس شارك في المعرض بجناح لمنتجات حرفية وتراثية لسيدات من مختلف المحافظات، مؤكدة أن المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة للسيدات المشاركات لعرض منتجاتهن وتسويقها خلال هذا الحدث المهم.

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