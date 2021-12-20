وزارة الآثار: أي قطعة مهربة للخارج ستعود عاجلا أم أجلا

قال الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الآثار التي استردتها مصر اليوم مهربة منذ عام 2014، وكل الجهات المعنية بالدولة تعاونت من أجل استردادها، موضحًا أن القطع الأثرية ترجع إلى حقب مختلفة، وهو ما يعني أنها كانت موجودة في كل بقاع مصر من الإسكندرية حتى أسوان، كما أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها حول هذه الواقعة وستعلن عن النتائج فور انتهاء التحقيقات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور».

الآثار ستصل مصر قريبا

وأضاف « عبد الجواد»، أن الآثار ستصل مصر قريبا وستعرض في أحد المتاحف المصرية، مشيرًا إلى أن الإدارة تراقب كل صالات المزادات العالم ومواقع البيع المباشر لتتبع الآثار المصرية المعروضة للبيع، وهناك قطع أثرية تباع على الإنترنت، كما أنها كانت تباع وتشترى حتى عام 1983 حتى جرى سن القانون بمنع ذلك، «قبل عام 1983 كان بيع الآثار أمرًا مباحًا ولم يكن القانون يجرمه، بل كانت تباع في خان الخليلي وغيرها من الأسواق، لكن جرى تغليظ عقوبات التهريب، ومعاملتها على أنها تهريب للمخدرات ويحاسب المتورطين فيها بالسجن 25 سنة».

بدأنا عام 2021 باسترداد 5 آلاف قطعة أثرية

وشدد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، على أهمية تطوير الوعي وتعزيز الهوية الوطنية والتأكيد على تجريم بيع الآثار، «نعمل في إطار قانوني محليا ودوليا للحفاظ على الآثار المصري ونقوم بعمل كبير لاسترداد آثارنا، وبدأنا عام 2021 باسترداد 5 آلاف قطعة أثرية ومؤخرا استعدنا 95 قطعة أثرية من إسرائيل، استردينا مجموعة نادرة وهامة جدا من الآثار المصرية، مصر لا تترك حقها، أي قطعة خارجة من مصر ستعود عاجلا أو أجلا».