القصة الكاملة لمصرع إمام مسجد الأرقم في حادث سير: كان عائدا من عمله

في 19 سبتمبر الماضي، كان الشيخ هانى الشحات إمام مسجد الأرقم عائدًا من عمله بمدينة نصر، وفى لحظة أثناء مروره بسيارته، قاصدا اجتياز الشارع المقابل لـ«يوتيرن»، جاءت سيارة نقل مسرعة، واصطدمت بسيارته، ودهستها، حيث كانت سيارة المتهم تسير بسرعة فائقة، تجاوزت الحد المسموح به بالمدينة.

وفاة الشحات

ونتج عن التصادم، تحطم سيارة «الشحات»، وعقب الحادث مباشرة، تم نقله الى أحد المستشفيات بالقرب من مكان الحادث، وتم إيداعه غرفة الرعاية المركزة، لكن باءت جميع محاولات الأطباء بالفشل، وتوفى داخل المستشفى، كما أصيب شخصا آخر بالحادث، وسادت حالة من الحزن الشديد عليه، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سرعة فائقة

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، كما انتقلت النيابة للمعاينة، وصرحت بدفن جثمان الشحات، وتبين من خلال التحريات، أن السائق المتهم كان يقود السيارة بسرعة فائقة، متجاوزا الحد المسموح به داخل المدينة، فضلا عن عدم التزامه بالسير أقصى اليمين، كما أنه لم يكن يحمل رخصة قيادة أو رخصة تسيير السيارة.

تعاطي مادة مخدرة

كما تبين، أنه كان يقود السيارة النقل متعاطيًا لمادة مخدرة «الحشيش»، وأقراصًا من عقار الترامادول المخدر، وسرعة فائقة بعدم احتراز ما تسبب في وفاة المجني عليه إمام مسجد الأرقم، وإصابة مواطن آخر، فضلا عن تسببه في إتلاف سيارة المجني عليه الأول، وسيارة أخرى تتبع إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال النظافة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

تهم وجهتها النيابة العامة

عدد من التهم وجهتها النيابة العامة إلى المتهم، وهي قيادة السيارة بسرعة فائقة، وتعاطي المواد المخدرة، وعدم حمل التراخيص اللازمة للقيادة، وعدم الالتزام بالسير أقصى اليمين، والتسبب خطأ في وفاة إمام مسجد الأرقم، وإصابة مواطن آخر، وإتلاف ممتلكات الغير، عبارة عن سيارة تتبع إحدى شركات النظافة، وسيارة المجني عليه.

المشدد 7 سنوات

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم «محمد. س» بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بالتسبب في وفاة المجني عليه الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم، وإصابة مواطن آخر، في الحادث الذي وقع، في مدينة نصر، فضلا عن اتهامات أخرى.