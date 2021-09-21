آخر تطورات حادث إمام مسجد دار الأرقم.. سائق النقل: قطع الطريق أمامي

لا تزال أصداء حادث وفاة الشيخ هاني الشحات حاضرة على منصات التواصل مواقع الاجتماعي، بعد مرور 3 أيام على الحادث، وتساءل رواد فيس بوك، عن آخر تطورات حادث إمام مسجد دار الأرقم، وتستعرض «الوطن» تفاصيل ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، إذ بينت أن الشيخ هاني الشحات كان يقود سيارته بنفسه وقت وقوع الحادث، ودهسه تحت عجلات سيارة نقل ثقيل، كانت تسير في شارع حسن المأمون بسرعة جنونية، واصطدم بسيارة الشيخ الشحات.

التحقيقات تكشف آخر تطورات حادث إمام مسجد دار الأرقم

آخر تطورات حادث إمام مسجد دار الأرقم بحسب تحقيقات النيابة، التي انتهت من تحقيقاتها مع سائق النقل الثقيل المتسبب في وفاته، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ، وقيادة سيارة نقل بسرعة جنونية في شارع حسن المأمون، ومن المفترض أن ينظر قاضي المعارضات تجديد المتهم، في جلسة الغد في محكمة مدينة نصر، وحاول المتهم خلال جلسة التحقيق، يبرر ما حدث، بأن الشيخ هاني الشحات هو الذي أخطأ وقطع الطريق أمامه، وقت أن كان يسير بسيارته بشكل مسرع بعض الشيء، لأن الطريق كان خاليًا من السيارات أمامه.

الشيخ هاني الشحات كف يده اليسرى مبتورة

ويتابع رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي، آخر تطورات حادث إمام مسجد دار الأرقم الشيخ هاني الشحات من خلال البحث عنها على محرك البحث جوجل، وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الشيخ هاني الشحات، كان يقود سيارته بيد واحدة، بسبب معاناته من بتر في كف يده اليسرى، لوجود إعاقة لديه منذ الصغر، لكنها بحسب أقوال شقيقه، كانت لا تؤثر عليه، وكان يقود سيارته كأي إنسان طبيعي.

كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ، بعد أن رصدت أجهزة الأمن فيديو يوضح تفاصيل واقعة دهس الشيخ هاني الشحات تحت عجلات سيارة نقل ثقيل.