السجن المشدد 7 سنوات للسائق المتسبب في وفاة إمام مسجد الأرقم

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم «محمد. س. ع» بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانته بالتسبب في وفاة المجني عليه الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم، وإصابة مواطن آخر، في الحادث الذي وقع، في مدينة نصر، 19 سبتمبر الماضي، فضلا عن اتهامات أخرى، كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين صادق.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، أن المحكوم عليه سائق السيارة النقل، كان يقود السيارة بسرعة فائقة متجاوزا الحد المسموح به داخل المدينة، فضلا عن عدم التزامه بالسير أقصى اليمين، كما أنه لم يكن يحمل رخصة قيادة أو رخصة تسيير السيارة.

متعاطي مخدرات

وأوضحت التحقيقات أن المحكوم عليه، كان يقود السيارة النقل متعاطيا مخدر الحشيش، وأقراصا من عقار الترامادول المخدر، وبسرعة فائقة بعدم احتراز، ما تسبب في وفاة المجني عليه إمام مسجد الأرقم، وإصابة مواطن آخر، فضلا عن تسببه في إتلاف سيارة المجني عليه الأول، وسيارة أخرى تتبع إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال النظافة.

محاكمة جنائية

وأضافت التحقيقات، أنه كان يستقل سيارته بالقرب من كوبري المنهل بمدينة نصر، بعدما أنهى عمله فى المسجد الواقع في شارع أحمد الصاوي المتفرع من مكرم عبيد، وأثناء وصول «الشحات» إلى الطريق بسيارته قاصدا المرور بها إلى شارع مقابل لـ«يوتيرن»، جاءت سيارة نقل مسرعة، واصطدمت بسيارته، ودهستها، ونتيجة لقوة الاصطدام، تحطمت سيارة «الشحات»، كما التحمت بالسيارة النقل، وتوقفا سويا، بعد قرابة 20 مترا من موقع التصادم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

سجن مشدد

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت له ارتكاب جرائم تعاطي المواد المخدرة، وقيادة السيارة بسرعة فائقة، وأعلى من السرعة المقررة، ودون حمل التراخيص اللازمة للقيادة وعدم الالتزام بالسير أقصى اليمين، والتسبب خطأ في وفاة إمام مسجد الأرقم، وإصابة مواطن آخر، وإتلاف ممتلكات الغير، عبارة عن سيارة تتبع إحدى شركات النظافة فضلا عن سيارة المجني عليه.

ومثُل المحكوم عليه أمام محكمة جنايات القاهرة، التي نظرت القضية على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها لأقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة، والدفاع الحاضر مع المتهم، وبعدها أصدرت الحكم المتقدم بمعاقبة السائق بالسجن المشدد 7 سنوات.