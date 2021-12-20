هاني الناظر يطالب مرضى الحساسية بوقف تناول 4 أدوية بدء من الغد

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنه من المتوقع أن يبدأ الجو في التحسن بدءً من غد الثلاثاء حتى بعد غد، لافتا إلى أنه من خلال متابعته لخرائط الطقس العالمية منذ قليل، يمكن القول إن اليوم كان آخر أيام «التقلبات الجوية السيئة»، بحسب تعبيره، مطالبا مرضى الحساسية بالتوقف عن تناول أدوية الحساسية بدءً من الغد.

مرضى الحساسية

وأشار الدكتور هاني الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى أنه اعتبارا من غد الثلاثاء والأربعاء، يبدأ الجو في التحسن والاستقرار، وانعدام فرصة الرياح المتربة، ويصبح الجو شتوي، متوقعا أن يستمر مستقرا حتى آخر ديسمبر.

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية قائلا: «وعليه يمكن لمرضى الحساسية بأشكالها اعتبارا من مساء غد الثلاثاء، التوقف عن تناول أدوية الحساسية التي ذكرتها من قبل»، وتشمل قرص مضاد للحساسية وضرب مثالا بأربعة أنواع دوائية وهي «هيستازين، وتلفاست، وزيرتك، وليڤوهستام».

أدوية الحساسية

وكان الدكتور هاني الناظر، وجه نداء لمرضي الحساسية جميعا، سواء جلدية أو صدرية أو جيوب أنفية، بالحذر كل الحذر، اعتبارا من أمس، «بعد أن لاحظت أن خرائط الطقس العالمية، تشير إلى أننا سنتعرض لرياح محملة بالأتربة مع انخفاض جديد في درجة الحرارة، ويستمر ذلك حتى الأربعاء، ومتوقع أن يكون الاثنين الأصعب» بحسب تعبيره.

وقال الناظر، إن الأطفال يتناولون معلقة من نفس الأدوية السابق ذكرها، فضلا عن ارتداء الجميع الملابس الشتوية الثقيلة والتدفئة الجيدة، وعند الخروج في الشارع، نرتدي الكمامة لحماية الجهاز التنفسي من الأتربة، وأيضا من لسعة برد الصباح الباكر، بالإضافة إلى ضرورة الإغلاق الجيد لنوافذ المنازل، وبالنسبة لكبار السن والأطفال الصغار، يفضل بقاؤهم في المنزل والإكثار من شرب المياه والسوائل الساخنة يوميا.