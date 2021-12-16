هاني الناظر يحذر من «مجموعة البرد»: قد تصل بالمريض للعناية المركزة

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، المواطنين من الحصول على مجموعة البرد التي تباع في الصيدليات وكذلك حقنة البرد، أو شرائها، كونها تشكل خطرًا على صحة الفرد: «هذا الأمر اختراع ومش موجود في العالم، وهناك آثار جانبية خطيرة لهذا الأمر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور

حدوث التهاب جلدي في أنحاء الجسم كافة

وأضاف «الناظر»، أن الآثار الجانبية لمجموعة البرد كما يُطلق عليها المواطنين، قد تؤدي لحدوث التهاب جلدي في أنحاء الجسم كافة، ومن الممكن أن تسبب في مشكلات صحية تستوجب دخول المريض العناية المركزة.

وتابع: «وهذه المجموعة من أخطر العادات التي يتعود عليها الشعب المصري في حين أن لها مردود سلبى خطير على مناعة الإنسان، كما تؤدي إلى وجود بكتريا لا تستجيب للمضادات الحيوية، وهو أمر خطير تحذر منه منظمة الصحة العالمية».

نصائح للسيدات للحصول على بشرة شبابية نضرة وحيوية

من ناحية أخرى، وجه استشاري الأمراض الجلدية، نصائح للسيدات للحصول على بشرة شبابية نضرة وحيوية، سواء في فصل الشتاء أو الصيف أو الخريف، قائلا: «ضروري شرب 3 لتر من المياه، مع تناول السلطة يوميًا لأنها تحتوى على المعادن والفيتامينات المختلفة، طبق السلطة الصحي يتكون من الطماطم والخيار والجرجير والجزر والفلفل الألوان، مع المواصلة على تناول الفاكهة».

وشدد الدكتور هاني الناظر على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، والإقلال من «المكياج» وجميع أنواع مستحضرات التجميل بالنسبة للفتيات والسيدات، وعدم تركها على الوجه في أثناء النوم والخروج بها في الشمس.