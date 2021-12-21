بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21-12-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا في الأسواق للأسبوع الثالث على التوالي، وسط توقعات بارتفاع الأسعار تدريجيًا مع اقتراب أعياد الميلاد، ما يترتب عليه زيادة الإقبال على الشراء، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة لجريدة الوطن من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجل سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم نحو 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم، إلى نحو 42.4 جنيه، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.