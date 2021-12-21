نظر أولى جلسات محاكمة راتب ونائب العفاريت بقضية الآثار الكبرى بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد السلام يونس بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعصابة علاء حسانين نائب «الجن والعفاريت» و21 آخرين بينهم اثنان هاربان، وذلك بتهمة التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، حيث إنه من المفترض أن يخضعوا أمام محكمة الجنايات داخل قفص الاتهام محبوسين فى قضية الآثار الكبرى.

إحالة لمحكمة الجنايات

وأصدرت النيابة العامة بيانًا أوضحت فيه أنها انتهت إلى إحالة علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول وهو علاء حسانين بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

اتهامات

أما عن الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة إلى المتهم حسن راتب، الاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، بغرض الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.

شهادة 15 شاهدًا

وأقامت النيابة العامة الدليل على حسن راتب وعلاء حسانين من خلال شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.

مقاطع مرئية

وعقب فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.