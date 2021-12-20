«الوطن» تنشر عرض الإسماعيلي لضم مهاجم أورلاندو بيراتس: 30 ألف دولار

حصلت «الوطن سبورت» على نسخة من العرض المقدم من مسؤولي الإسماعيلي لضم مهاجم منتخب مالاوي وفريق أورلاند بيراتس «غابادينهو مهانغو»، الذي يبلغ من العمر 29 عاما.

ويأتي ذلك في خطوة من إدارة الدراويش لتدعيم هجوم الفريق في فترة الميركاتو الشتوي المقبلة؛ لسد العجز في مركز رأس الحربة بعد رحيل بنسون شيلونجو ورفض شكري نجيب تمديد تعاقده مع النادي.

30 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب

وأرسل النادي عرضًا إلى أورلاندو بيراتس، بقيمة 30 ألف دولار مقابل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتبقى 6 أشهر في عقد اللاعب مع نادي أورلاندو بيراتس.

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