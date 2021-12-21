محمود محيي الدين: البورصة في مصر لا تعكس كل القطاعات

هنأ الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، الشعب المصري بقرب قدوم العام الجديد موضحًا أن مصر في عام 2022 ستستمر في العديد من الأشياء الإيجابية، قائلًا: «الاقتصاد مش بيشتغل لوحده، فيه تأثيرات سياسية مهمة، اللي بيتابع ما يحدت في البورصات، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا و البورصات الآسيوية يجد أن الشاشات كلها حمراء، المؤشرات تتراجع بشدة كبيرة، بعض المؤشرات تقترب من 2% نزول في يوم واحد، وهذا أمر كبير».

البورصات الآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تُعد مرآة للاقتصاد

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن البورصات الآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تُعد مرآة للاقتصاد، وهذا عكس حالتنا في مصر، فالبورصة في مصر لا تعكس كل القطاعات، فليست كل القطاعات مسجلة بها وليس لها تداول بها من الأساس: «اللي بيتحرك إيجابيا هو ما يرتبط بالسندات الدولارية، فيه مؤشر مش مشهور أوي عند كتير من الناس لكن ده مؤشر للتقلب اسمه (فيكس)، ده يعني اختصار لـ(رقم قياسي للتقلب) فالتقلب هو سمة الأسواق حاليا وده يعكس حالة اللايقين».

أهمية لقاحات كورونا

وقال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: «إن كان في المجال الصحي نقلا عن أهل الاختصاص يرون بأن الفاكسين مهم ويتعامل مع جائحة كورونا بشكل جيد، وبعض الفاكسينات أكتر تأثير من غيرها، فإننا وجدنا أيضًا أن التباعد الاجتماعي أظهر له أثر كبير جدا مش بس مع مشاكل كورونا ولكن حتى مع بعض الأمراض المعدية الأخرى زي البرد ونزلاته السنوية».

وتابع: «الموجة الجديدة أوميكرون هتبقى سريعة وقصيرة، وآثارها ليست كبيرة، وهذا لا يهون من المشكلة، فأغلب الإصابات مش بس من أوميكرون، لكن من التحورات السابقة عليها، وده يرجعنا تاني بأهمية الفاكسين واللقاح».